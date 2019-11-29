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29. 11. 2019

Во Франции активисты заблокировали движение из-за "черной пятницы"

 
Во Франции в "черную пятницу" климатические активисты устроили протест против чрезмерного потребления возле логистических центров крупных компаний, сообщает в пятницу, 29 ноября, Le Monde.
 
Еще днем ранее протестующие заблокировали доступ к логистическому центру американской компании Amazon в городе Бретиньи-сюр-Орж.
 
Активисты разложили тюки с соломой и старые холодильники, стиральные машины и плиты, чтобы не пустить десятки грузовиков на огромную площадку площадью 150 тысяч квадратных метров, недавно открытую в этом городе.
 
Они продолжают акции протеста и пытаются не пускать сотрудников центра на рабочие места. Активисты считают "Черную пятницу" символом чрезмерного потребления, поскольку из-за  больших скидок в этот день люди покупают вещи, даже если они им не нужны.
 
Активисты развесили плакаты с призывом к Amazon остановить экспансию и перепроизводство. На место протеста была вызвана полиция, которая силой оттаскивала протестующих от въезда в логистический центр.
 
Подобные акции запланированы в "черную пятницу" в 17 французских городах.
 
Ранее сообщалось, как в Украине покупать в Black Friday и не стать жертвой шопоголизма.

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Источник: korrespondent.net
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