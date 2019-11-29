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29. 11. 2019

В Дании обжаловали разрешение для Nord Stream-2

В Апелляционный суд Дании поступила жалоба на разрешение Датского энергетического агентства по маршруту прокладки газопровода Северный поток-2. Об этом сообщила в пятницу, 29 ноября, представитель совета Эллен Эвиг Ёргенсен, пишет ТАСС.

"Одна жалоба в отношении проекта Nord Stream 2 была подана в рамках сроков для подачи апелляций", - отметила она.

Ранее представитель ведомства пояснила, что жалоба обычно не приостанавливает решения по делу. Она также добавила, что в среднем совет принимает решение в течение 17 месяцев - это средний показатель на октябрь 2019 года.

Напомним, 30 октября датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку Северного потока-2 по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Дания была последней страной, которая до сих пор не выдавала разрешение на строительство российского газопровода.

В свою очередь, глава Нафтогаза Андрей Коболев назвал ожидаемым решение Дании по Северному потоку-2.

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Источник: korrespondent.net
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