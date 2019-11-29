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29. 11. 2019

У самолета Руслан во время взлета отказал двигатель

В Бельгии на взлетной полосе у самолета украинского производства Руслан отказал один из двигателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГП Антонов.

"26 ноября 2019 года в городе Остенд, Бельгия, на самолете Ан-124-100-150 (UR-82072) авиакомпании Авиалинии Антонова во время разбега взлетной полосой на скорости 200 км/ч произошел помпаж второго двигателя", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за инцидента взлет был прекращен, самолет остановился в пределах взлетной полосы, после чего отправился на место стоянки.

По данным технических специалистов, во время осмотра самолета и двигателя видимых повреждений или разрушений обнаружено не было.

"Для выполнения обязательств перед заказчиком Авиалинии Антонова предоставили другой "Руслан", - добавили в компании.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют возобновить выпуск Ан-124. 

Напомним, в 2018 году Антонов показал полет Руслана на выставке в Турции.

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Источник: korrespondent.net
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