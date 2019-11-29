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29. 11. 2019

Туск передал пост главы Евросовета своему преемнику

 
Бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель возглавил пост главы Европейского совета, сменив своего предшественника Дональда Туска, пишет в пятницу, 29 ноября, Euronews.
 
Торжественная церемония проходила в Брюсселе. Туск передал символ главы Совета - золотистый колокольчик, после чего они вместе с Мишелем выступили с речами. Официально полномочия Мишеля начнутся с 1 декабря. 
 
"Это большая ответственность и большая честь", - сказал Мишель, отметив, что надеется после истечения своих полномочий на такое же количество аплодисментов, как у Туска.
 
Также во время своей речи новый президент Евросовета сказал, что планирует укрепить общую оборону и позитивное видение будущего ЕС. Еще одним акцентом станет сплочение отношений между всеми членами Совета.
 
Напомним, 2 июля Европейский Совет избрал своим президентом на тот момент премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля. Его полномочия закончатся в 2022 году.
 
Дональд Туск, который возглавлял Совет на протяжении пяти лет, 21 ноября был избран председателем Европейской народной партии. На конгрессе 20 ноября его кандидатуру поддержали 93% делегатов. 
 
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Источник: korrespondent.net
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