Лента RSS
Подписаться на ленту
29 ноября 2019, пятница, 17:12
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,32
29. 11. 2019

Мужчина смотрел в телефон и упал на рельсы в метро

В метро Буэнос-Айреса мужчина упал на рельсы, засмотревшись в свой телефон. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент попал на камеры наблюдения в подземке. На кадрах видно, как пассажир медленно движется к краю платформы, смотря в это время в свой телефон. Мужчина не заметил, как подошел к желтой линии упал на рельсы.

Рядом стоящие пассажиры помогли мужчине выбраться на платформу. При этом пассажир в первую очередь спас свой смартфон.



Мужчину положили на носилки и отправили в больницу. О его состоянии не сообщается.

Накануне сообщалось, что женщина зажигательно станцевала в киевском метро. Также Корреспондент писал о том, что работник метро спас пассажира за секунду до гибели.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Почему меня постоянно пытаются убить путешественники во времени?! Я же простой художник."
Адольф Гитлер, 1914 г.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.