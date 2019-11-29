Лента RSS
Подписаться на ленту
29 ноября 2019, пятница, 17:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,32
29. 11. 2019

У Путина озвучили ожидания от нормандской встречи

 
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков призвал не завышать ожиданий от предстоящего 9 декабря саммита лидеров "нормандкой четверки", сообщают в пятницу, 29 ноября, росСМИ.
 
По его словам, закон об особом статусе Донбасса является частью "Минска-2", а движение в сторону иного документа вызовт трудности по урегулировании ситуации в Украине. 
 
"Закон об особом статусе - это составная часть минских договоренностей. Решение, скажем так, дрейфовать в сторону какого-то иного документа сопряжено с очень большими трудностями, последствия которых для процесса урегулирования сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать", - сказал Песков.
 
Представитель Кремля призвал не завышать ожиданий от предстоящего 9 декабря в Париже саммита лидеров "нормандкой четверки". 
 
"Вместе с тем, есть все основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор", - подытожил Песков.
 
Недавно президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, во время которого обсудили предстоящий саммит в нормандском формате. 
 
Ранее Владимир Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Почему меня постоянно пытаются убить путешественники во времени?! Я же простой художник."
Адольф Гитлер, 1914 г.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.