У Путина озвучили ожидания от нормандской встречи

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков призвал не завышать ожиданий от предстоящего 9 декабря саммита лидеров "нормандкой четверки", сообщают в пятницу, 29 ноября, росСМИ.

По его словам, закон об особом статусе Донбасса является частью "Минска-2", а движение в сторону иного документа вызовт трудности по урегулировании ситуации в Украине.

"Закон об особом статусе - это составная часть минских договоренностей. Решение, скажем так, дрейфовать в сторону какого-то иного документа сопряжено с очень большими трудностями, последствия которых для процесса урегулирования сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать", - сказал Песков.

Представитель Кремля призвал не завышать ожиданий от предстоящего 9 декабря в Париже саммита лидеров "нормандкой четверки".

"Вместе с тем, есть все основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор", - подытожил Песков.

Недавно президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, во время которого обсудили предстоящий саммит в нормандском формате.

Ранее Владимир Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

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Источник: korrespondent.net