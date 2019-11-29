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29. 11. 2019

Сондленд не намерен идти в отставку из-за секс-скандала

Посол США в ЕС Гордон Сондленд, который оказался в центре скандала об импичменте Дональда Трампа в Вашингтоне, не собирается подавать в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах.Об этом заявил его помощник, сообщаетв четверг, 28 ноября, Politico.

"(Сондленд - ред.) не собирается уходить в отставку", - сказал помощник американского дипломата, отвечая на вопрос о том, считает ли Сондленд, что он все-таки может эффективно работать дипломатом в Брюсселе, учитывая причастность к расследованию по делу об импичменте Трампа.

Напомним, пару дней назад сразу три женщины обвинили посла США при ЕС в сексуальных домогательствах.

Ранее на слушаниях в Конгрессе Сондленд подтвердил, что давление на Украину оказывалось по указанию Трампа.

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Источник: korrespondent.net
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