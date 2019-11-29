Посол: Президент Грузии посетит Украину

Посольство Украины в Тбилиси активно работает над подготовкой официального визита президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украину. Об этом в комментарии порталу Грузия Online, заявил посол Украины в Грузии Игорь Долгов.

"Важное значение для развития диалога на наивысшем уровне имели визит президента Грузии Зурабишвили в Киев на инаугурацию Президента Владимира Зеленского в июне этого года, а также встречи глав Украины и Грузии в Варшаве и Нью-Йорке в сентябре. Украинская сторона заинтересована в поддержании такой высокой динамики встреч и президентов, и в углублении диалога, мы активно работаем над подготовкой официального визита Саломе Зурабишвили в Украину", - сказал он.

Долгов добавил, что Киев надеется, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария примет участие во встрече премьер-министров государств-членов ГУАМ, которая состоится в Киеве 12 декабря.

Он также заявил, что в рамках встречи премьеров ГУАМ состоится бизнес-форум, который даст участникам возможность обсудить пути развития торгово-экономических отношений и принять конкретные решения, направленные на увеличение товарооборота и улучшение условий для ведения бизнеса.

Посол отметил, что по результатам работы за девять месяцев 2019 года Украина и Грузия сохраняют достигнутого в предыдущем году уровня товарооборота в почти 475 млн долларов, и в этом направлении есть значительный потенциал для увеличения.

Ранее сообщалось, что президент Грузии отложила приезд в Украину. Саломе Зурабишвили перенесла визит в Киев на следующий год по просьбе украинской стороны.

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Источник: korrespondent.net