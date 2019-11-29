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29. 11. 2019

Эрдоган посоветовал Макрону обратиться к врачу

Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу, 29 ноября, раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона за его слова о том, что НАТО находится в состоянии "смерти мозга". Заявление турецкого лидера приводит Анатолийское агентство.

"Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрону самому следует обратиться к врачу на предмет смерти мозга", - сказал Эрдоган.

Напомним, президент Франции заявил о "смерти мозга" НАТО. Макрон раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг выразили несогласие с оценкой Макрона в адрес альянса.

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Источник: korrespondent.net
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