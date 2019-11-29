Генштаб озвучил последнюю военную помощь от США

За осенний период текущего года Украина получила военной помощи от США на сумму 43 млн. долларов, сообщило ГУ военного сотрудничества и миротворческих операций Гештаба ВСУ в ответ на запрос hromadske.

Военная помощь США Украине предоставляется в форме исключительно имущества и услуг, а не средств.

"В период с сентября по ноябрь 2019 года от США было получено оборудование связи, средства кибербезопасности, приборы ночного видения, медицинское оборудование, различные запасные части для технических средств, которые уже были получены, на общую сумму около 43 млн долларов США в соответствии с предварительными договоренностями", — говорится в ответе.

Также в Генштабе сообщили, что полученное от США имущество было распределено между подразделениями Вооруженных Сил Украины в соответствии с планами распределения "с целью обеспечения эффективного обмена информацией и достижения совместимости с подразделениями Вооруженных Сил США и стран-партнеров".

Военная помощь, которую Соединенные Штаты предоставят в 2020 году, будет известна после ее одобрения Конгрессом, сообщили в Минобороны.

Говорится о военной помощи США на общую сумму в 391 млн. долларов, которая должна была быть предоставлена Украине в соответствии с решением Конгресса. 25 июля — в день телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа — было принято решение о ее официальной задержке по указанию президента США. Публично об этом стало известно в конце августа.

Сейчас в Конгрессе продолжается расследование по делу импичмента президента США. Демократы считают, что Трамп задержал военную помощь Украине, чтобы давить на нее с целью начать расследование в отношении своего политического оппонента на президентских выборах 2020 — Джозефа Байдена.

Его сын, Хантер, с 2014 по 2019 год работал в совете директоров украинской газодобывающей компании Burisma, основателем которой является министр экологии времен Януковича Николай Злочевский. Против компании как в Украине, так и за рубежом ведутся расследования по отмыванию средств и хищении государственных ресурсов.

Напомним, 29 августа стало известно, что президент США распорядился провести пересмотр военной помощи Украине.

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Источник: korrespondent.net