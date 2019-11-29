Главу Николаевского облсовета не смогли отправить в отставку

В Николаеве депутаты областного совета, которые более трех часов заседали за закрытыми дверями, отказались проводить сессию и рассматривать вопрос отставки председателя облсовета Виктории Москаленко. Об этом сообщает Укринформ.
"Поскольку принятые решения за пределами сессионного зала областного совета могут быть обжалованы в суде, депутаты решили отказаться проводить сессию. Как вы знаете, сессионный зал закрыт, мы туда попасть не можем, а Москаленко так и не пришла, поэтому мы решили разойтись, хотя прождали ее три часа", - сказала журналистам депутат областного совета Татьяна Демченко.
Она также отметила, что если и в дальнейшем не удастся решить вопрос отставки председателя облсовета, то нужно проводить перезагрузку всего областного совета. Потому что в данном виде он неработоспособен.
Ранее сообщалось, что в Николаевском облсовете произошел бунт. Депутаты взломали дверь в сессионный зал и вынесли кабинку для голосования.
Напомним, добровольцы сорвали сессию Николаевского облсовета. Волонтеры и участники боевых действий пришли на сессию Николаевского областного совета. В результате произошел скандал.
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Источник: korrespondent.net
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