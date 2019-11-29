Интриги с газом. Как идут переговоры

Переговоры с Россией по газу никогда не были легкими для Украины. В истории уже были примеры, когда эти переговоры заканчивались настоящим кризисом. Примерно в таких условиях в 2009 году и подписывался контракт, который ныне прекращает свое действие.

Новые переговоры пока не особо продвигаются, но подвижки есть.

Корреспондент.net разбирался в ситуации.

Позиции сторон

Москва предлагает отказаться от взаимных претензий, то есть от побед Украины в международных судах, или продлить имеющийся договор еще на 10 лет.

Газпром также заявлял о готовности снизить тарифы на прямые поставку газа в Украину. Последние пять лет Украина вообще не покупает газ в России.

Позиция Украины – верните то, что проиграли в судах, а именно более 2,5 миллиардов долларов. А контракт на транзит газа должен быть заключен согласно европейскому законодательству. О том, что Украина снова будет закупать газ в России напрямую ранее речь не шла.

Один из вариантов мирового соглашения – на сумму, которая Россия должна Украине по решению судов, Москва просто поставит нам газ. Но пока такой вариант остается лишь на уровне слухов.

Двусторонние переговоры

Последние пять лет все переговоры по газу между Украиной и Россией проходили в трехстороннем формате, то есть с участием представителей Европейского Союза. Но 28 ноября неожиданно прошли прямые переговоры между Украиной и РФ. Встреча состоялась в Вене, она не анонсировалась заранее.

На переговорах присутствовали министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и министр энергетики РФ Александр Новак. Также был руководитель Газпрома Алексей Миллер, а вот главы Нафтогаза Андрея Коболева почему-то не было.

Итоги переговоров по версиям сторон несколько разнятся.

В украинском министерстве сообщили, что стороны "договорились активизировать работу" по новому договору и "обсудили возможность подписания договора в соответствии с европейскими правилами". Как отмечает пресс-служба украинского Минэнерго, переговоры будут продолжаться в двустороннем и трехстороннем формате с Европейской стороной.

По сообщению российского министерства, в Вене стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины. Украинское министерство о претензиях и прямых поставках вообще не упоминало.

Спешат к Парижу

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут обсудить газовую тематику "на полях" саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры.

Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, чтобы затронуть там и газовую тематику", - заявил Песков.

В повестке самого “Нормандского формата” газового вопроса не может быть в принципе.

Интриги

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.

“На сегодня у нас рекордные запасы газа в подземных хранилищах, так и соответственно угля на складах. Это означает главное: Украина этой зимой без транзита не замерзнет. Даже без транзита мы обеспечим энергией каждого украинца”, - заявил министр.

При этом Оржель заявил, что при возможных прямых поставках газа из России в Украину с 2020 года может быть разработан механизм, благодаря которому скидка, обещанная Кремлем, будет "изыматься" и направляться на реализацию социально важных мероприятий. В том числе на субсидии.

"Если мы будем иметь сниженную цену, - потенциально возможно, что у нас будут прямые поставки со скидкой с востока, - мы будем стараться забирать эту скидку, выдавать в рынок рыночную цену, а саму скидку использовать через бюджет или через любые другие инструменты для покрытия субсидий или другие социально важные меры", - подчеркнул министр.

Это кардинальным образом меняет ситуацию, ведь тот же премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что украинская сторона не ведет никаких переговоров о прямых поставках газа из России. А Оржель получается ведет?

"У нас есть переговоры о продлении транзита газа в ЕС, это переговоры которые ведутся. Не существует отдельных переговоров о покупке газа в РФ", - подчеркнул Гончарук.

Как же тогда быть с заявлениями министра энергетики? Это предвестник газовой капитуляции, считает директор Центра глобалистики Стратегия ХХ Михаил Гончар.

“За несколько дней до разговора лидеров Украины и России Оржель заявлял о неприемлемости требований Газпрома. Это никак не вяжется с новой позицией о возможной закупке российского газа напрямую. С Банковой дали директиву, и министерство пытается оправдать ее в глазах общественности. Это выглядит позорно. Не может быть и речи о покупке топлива у РФ, пока россияне не убрались из Крыма и Донбасса и не выплатили Нафтогазу компенсацию по решению Стокгольмского арбитража. Через ближайшее окружение президента доносят идеи, выгодные Кремлю. А он пытается их реализовать в Украине. Думает, "достаточно просто прекратить стрелять". Но нет стратегии. И понимания истинной цены такого мира. Это путь к национальной катастрофе. Во времена Януковича тоже выступали якобы за прагматичное экономическое сотрудничество между Украиной и Россией. На самом деле так формировали экономическую и энергетическую зависимость нашего государства”, - считает Гончар.

Важный вопрос и с ценой на газ для населения. Тот же Гончарук говорит, что роста тарифов на газ до конца отопительного сезона не будет. При этом по данным СМИ, в случае неподписания нового контракта на транзит газа между Украиной и РФ стоимость голубого топлива для украинцев может возрасти до 12,9 гривны за кубометр. А правительство предложит населению "страховую" цену в размере нынешних почти 7 гривен.

Нафтогаз гнет свою линию

Пока министр о чем-то говорит с Газпромом в Вене, Нафтогаз продолжает преследование России в судах. Украинская компания подала ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года. То есть речь идет о возможной конфискации в пользу Украины активов Газпрома в Латвии.

Источник: korrespondent.net