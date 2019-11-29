Погода на выходные: дождь с мокрым снегом

На выходных Украину ожидает постепенное снижение температуры и даожди с мокрым снегом в первый день уикэнда.

В субботу, 30 ноября, небольшие осадки ожидаются на всей территории Украины. Температура воздуха на западе, севере и в центре повысится днем и ночью до 2...4 градусов тепла. На территории восточных областей днем и ночью будет +4...+6 градусов. На юге днем ожидается +6...+8 градусов, а ночью +3...+5.

В Киеве в этот день ожидается снег с дождем. Температура воздуха повысится до 2...4 градусов тепла.

В воскресенье, 1 декабря, осадки ожидаются лишь в Крыму. На остальной территории Украины – переменная облачность. На западе, севере и в центре ожидается 0…+2 градусов тепла днем и -2…-4 ночью.

На востоке днем ожидается -1...+1 градус, а ночью -2…-4. На территории южных областей днем 3...5 градуса тепла, а ночью -1...+2.

В Киеве в этот день осадков не ожидается. Температура воздуха повысится до -1...+1.

Напомним, на пятницу в семи областях Украины обещали сильные ливни.

Озвучен прогноз погоды на зиму 2019-2020

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Источник: korrespondent.net