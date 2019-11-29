Суд смягчил меру пресечения журналисту Муравицкому

Напомним, Житомирский суд 27 июня 2018 года отправил Муравицкого под домашний арест, а до этого журналист более 10 месяцев находился под стражей.
СБУ задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. По утверждению спецслужбы, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировали с РФ и временно оккупированных территорий Украины".
В свою очередь журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а Союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и норм международного права.
6 августа 2018 года Муравицкому возле здания суда плеснули в лицо зеленкой.
Позже в Королевском райсуде Житомира произошла драка во время рассмотрения дела обвиняемого в госизмене блогера Василия Муравицкого.
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Источник: korrespondent.net
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