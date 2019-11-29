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29. 11. 2019

Суд смягчил меру пресечения журналисту Муравицкому

Суд Житомира изменил меру пресечения журналисту Василию Муравицкому с круглосуточного на ночной домашний арест, сообщает Укринформ в пятницу, 29 ноября.
 
В то же время, прокурор настаивал на изменении меры пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 570 тысяч гривен.
 
Домашний арест в ночное время будет проходить с 22.00 до 6.00. Мера пресечения будет действовать до 27 января 2020 года.

Напомним, Житомирский суд 27 июня 2018 года отправил Муравицкого под домашний арест, а до этого журналист более 10 месяцев находился под стражей.

СБУ задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. По утверждению спецслужбы, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировали с РФ и временно оккупированных территорий Украины".

В свою очередь журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а Союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и норм международного права.

6 августа 2018 года Муравицкому возле здания суда плеснули в лицо зеленкой.

Позже в Королевском райсуде Житомира произошла драка во время рассмотрения дела обвиняемого в госизмене блогера Василия Муравицкого.

 

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Источник: korrespondent.net
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