Суд смягчил меру пресечения журналисту Муравицкому

Суд Житомира изменил меру пресечения журналисту Василию Муравицкому с круглосуточного на ночной домашний арест, сообщает Укринформ в пятницу, 29 ноября.

В то же время, прокурор настаивал на изменении меры пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 570 тысяч гривен.

Домашний арест в ночное время будет проходить с 22.00 до 6.00. Мера пресечения будет действовать до 27 января 2020 года.

Напомним, Житомирский суд 27 июня 2018 года отправил Муравицкого под домашний арест, а до этого журналист более 10 месяцев находился под стражей. СБУ задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. По утверждению спецслужбы, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировали с РФ и временно оккупированных территорий Украины". В свою очередь журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а Союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и норм международного права. 6 августа 2018 года Муравицкому возле здания суда плеснули в лицо зеленкой. Позже в Королевском райсуде Житомира произошла драка во время рассмотрения дела обвиняемого в госизмене блогера Василия Муравицкого.

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Источник: korrespondent.net