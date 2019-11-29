Пропавшего 22 года назад украинца нашли в Польше

Миграционная служба Украины в Польше разыскала украинца, пропавшего 22 года назад. Поиски продолжались 15 лет и вскоре мужчина вернется домой. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает пресс-служба ГМС Украины.

Так, уроженец Черниговской области, который жил на территории Ровенской области в Дубенском районе, вскоре вернется домой.

"По словам матери, 29-летний сын уехал в 1997 году на временные заработки за границу и - пропал на 22 года... Родители самостоятельно пытались разыскать сына. И только в 2005 году обратились за помощью в полицию. Около 15 лет продолжались поиски. Недавно поступило сообщение от коменданта Бещадского отдела Пограничной стражи Республики Польша, что разыскиваемый человек нашелся. Сейчас идет процедура реадмиссии - передачи лица. Вскоре гражданин Украины вернется к своему государству", - говорится в сообщении.

По какой причине мужчина все это время оставался в Польше и не давал о себе знать, и хочет ли он возвращаться – не сообщается.

Отмечается, что реадмиссия (от англ. to readmit - принимать назад) применяется к гражданам договаривающихся государств, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказывают на территории договаривающихся государств за нарушение законодательства о порядке прибытия, пребывания или проживания на их территориях.

Ранее сообщалось, что в Афганистане нашли пропавшего 30 лет назад украинца. Мужчина принял ислам и уже не помнит украинского языка и своего имени. Вскоре прапорщик Игорь Белокуров вернулся домой на Волынь.

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Источник: korrespondent.net