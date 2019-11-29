Лента RSS
Подписаться на ленту
29 ноября 2019, пятница, 18:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,32
29. 11. 2019

Облпрокуратуру в Херсоне забросали файерами

Во время акции протеста в Херсоне в пятницу, 29 ноября, забросали файерами областную прокуратуру, сообщает Новый день.

Активисты устроили акцию под названием "Прокуратура убивает".

По данным СМИ, причиной акции является новый поворот в деле о резонансном убийстве 22-летнего херсонца Александра Кондалова. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления, это 26-летний друг убитого, а суд отпустил его под круглосуточный домашний арест, без электронного браслета.

В местной полиции сообщили, что доставили в горотдел четверых бросавших файера. В отношении них составлены админматериалы по статье хулиганство.

Cмотрите фотогалерею: Облпрокуратуру в Херсоне забросали файерами

Ранее сообщалось о перестрелке в херсонском общежитии из-за долга. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

"Почему меня постоянно пытаются убить путешественники во времени?! Я же простой художник."
Адольф Гитлер, 1914 г.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.