Во время акции протеста в Херсоне в пятницу, 29 ноября, забросали файерами областную прокуратуру, сообщает Новый день.

Активисты устроили акцию под названием "Прокуратура убивает".

По данным СМИ, причиной акции является новый поворот в деле о резонансном убийстве 22-летнего херсонца Александра Кондалова. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления, это 26-летний друг убитого, а суд отпустил его под круглосуточный домашний арест, без электронного браслета.

В местной полиции сообщили, что доставили в горотдел четверых бросавших файера. В отношении них составлены админматериалы по статье хулиганство.

Cмотрите фотогалерею: Облпрокуратуру в Херсоне забросали файерами

Ранее сообщалось о перестрелке в херсонском общежитии из-за долга.

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Источник: korrespondent.net