В центре Лондона мужчина с ножом напал на людей, есть раненые

Мужчина с ножом напал на людей в здании рядом с Лондонским мостом, сообщает в пятницу, 29 ноября, Скотланд-Ярд в Twitter.

Полицейские получили вызов в 13:58 (15:58 по Киеву).

"Задержан мужчина. Насколько мы понимаем, несколько человек получили ранения", - говорится в сообщении полиции.

По данным телеканала Sky News, пострадавших пятеро. На место приехали бригады скорой помощи.

Тем временем, издания The Guardian и The Sun сообщают о стрельбе и взрыве в районе моста.

"Репортер BBC в этом районе заявил, что услышал два выстрела. Он сказал, что их, кажется, совершили работники полиции", - указано в текстовой трансляции СМИ.

СМИ также сообщают, что возле рынка Боро рядом с Лондонским мостом - произошел взрыв.

Пользовательница Twitter Аманда Хантер, которая находилась в то время в городском автобусе, который находился на мосту, зафиксировала как полиция стояла у тела, вероятно, застреленного мужчины.

Журналистка Люси Джонс была в ресторане, когда вооруженные копы ворвались внутрь. Она сказала: "Мы обедали, когда полицейский кричал: "Полезайте на пол". Они заперли все двери, и нам пришлось спешить в заднюю часть ресторана рядом с туалетом. Там плакали женщины. Это было ужасно. Мы услышали выстрел и еще один офицер закричал: "Нам нужно выбраться", и мы все бежали из Лондонского моста".

Полиция в соцсети призывает людей, оказавшихся в этом районе, следовать указаниям любого офицера.

#BREAKING : Reports of a shooting incident on London Bridge #Londonbridge #London pic.twitter.com/9kLaoTFElP — News flash (@BRNewsFlash) November 29, 2019

Someone just shot on London Bridge #london @BBCBreaking @SkyNews pic.twitter.com/qVk5IPmofb — amanda** (@AmandaHunter87) November 29, 2019

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии мужчина изрезал актеров на сцене. А в Финляндии мужчина с ножом напал на прохожих.

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Источник: korrespondent.net