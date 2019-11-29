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29. 11. 2019

Воздух в метро Лондона признан самым грязным в мире

Уровень загрязнения воздуха в лондонской подземке специалистами признан самым высоким в мире. Виновниками загрязнения являются частицы, концентрация которых на отдельных участках превышает допустимые показатели во много раз, пишет The Times, ссылаясь на исследование лондонского Королевского колледжа.

Загрязнение воздуха происходит из-за трения колес о рельсы вагонов метрополитена, а также из-за работы тормозных колодок и эскалаторов. Также свою лепту в загрязнение вносит плохая вентиляция на станциях и в вагонах.

Ученые обеспокоены тем, что загрязненный воздух в метро негативно влияет на организм человека. Так, частицы проникают глубоко в легкие и попадают в кровоток, что может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также стать причиной инсульта и рака легких.

"Мы тратим около 60 миллионов фунтов стерлингов каждый год на очистку наших поездов, станций и туннелей и стремимся обеспечить нашим сотрудникам и клиентам максимально чистый воздух", - заявила главный инспектор по вопросам безопасности, здоровья и состояния окружающей среды компании Transport for London Лилли Мэтсон.

Отметим, что метро Лондона - старейшее в мире, он было открыто в 1863 году. Подземка в британской столице состоит из 11 линий и насчитывает 270 станций. Ежедневно метрополитеном пользуются около трех миллионов пассажиров.

Напомним, что женщина зажигательно станцевала в киевском метро.

Также Корреспондент.net писал, что в метро Буэнос-Айреса мужчина упал на рельсы, засмотревшись в свой телефон.

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Источник: korrespondent.net
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