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29. 11. 2019

Все больше украинцев стали ездить на отдых в Турцию

 
Все больше украинцев стали ездить на отдых в Турцию, о чем свидетельствуют данные Министерства культуры и туризма Турецкой Республики, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 29 ноября.
 
Так, за первые десять месяцев 2019 года Турцию посетили 1 млн 462 тыс. 269 украинцев, что на 12,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
В октябре 2019 года Турцию посетило 137 тыс. 362 украинских туриста (рост 20,6%). 
 
Отмечается, что за период с января по октябрь 2019 года рост турпотока зафиксирован во всех регионах страны. 
 
"Курорты региона Мугла (Фетхие, Мармарис, Бодрум, Даламан) посетило 200 619 украинцев, что на 13,6% больше, чем годом ранее. Самый популярный турецкий курортный регион Анталия принял 795 306 туристов из Украины, что на 12% больше по сравнению с 2018 годом", - говорится в сообщении. 
 
В Офисе по вопросам культуры и информации Посольства Турции в Украине ожидают, что в этом году турпоток из Украины в Турцию пересечет отметку в 1,5 млн человек.
 
Напомним, названы самые популряные курорты среди украинцев.
 
Ранее сообщалось, что туристы определили опаснейшие страны. В перечень наиболее неблагоприятных направлений в мире вошли Сирия, Афганистан и Сомали.

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Источник: korrespondent.net
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