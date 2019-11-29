Нападение на Лондонском мосту признали терактом

Инцидент на Лондонском мосту, во время которого мужчина напал с ножом на прохожих, был террористическим актом. Об этом сообщил в пятницу, 29 ноября, глава контртеррористического подразделения столичной полиции Нил Басу, передает ТАСС.

"Я сейчас могу подтвердить, что инцидент был квалифицирован как теракт", - сказал он, добавив, что нападавший был застрелен полицейскими.

Басу добавил, что мужчина, подозреваемый в нападении на людей на Лондонском мосту, имел при себе фальшивый пояс смертника.

"Я могу подтвердить, что предмет, закрепленный на поясе подозреваемого, был фальшивым взрывным устройством", - сказал Басу.

В результате нападений мужчины с ножом на людей на Лондонском мосту были ранены пять человек, сообщили журналисту Guardian сотрудники станции метро Monument, одной из ближайших к месту инцидента.

На появившихся в соцсетях видеозаписях видно, что несколько человек в штатском окружили мужчину, лежавшего на тротуаре у самого парапета, затем они разбегаются и вооруженный сотрудник полиции в лежащего стреляет.

Корреспондент BBC, ссылаясь на источники в правительстве, пишет, что нападение было внезапным и у спецслужб не было разведданных о готовящемся теракте. Личность подозреваемого спецслужбам и полиции неизвестна.

Премьер-министр Борис Джонсон, которого держат в курсе происходящего, выехал из своего избирательного округа в Лондон, сообщают британские СМИ.

Ранее сообщалось, что в центре Лондона мужчина с ножом напал на людей. Инцидент произошел в 13:58 (15:58 по Киеву).

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии мужчина изрезал актеров на сцене.

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Источник: korrespondent.net