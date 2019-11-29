Протесты в Ираке: глава правительства уходит в отставку

Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди заявил, что подаст в отставку на фоне антиправительственных протестов и беспорядков, не утихающих два месяца. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщило агентство Associated Press.

"Я представлю парламенту официальное прошение об отставке с поста премьер-министра - так, чтобы парламент мог рассмотреть новые кандидатуры", - говорится в заявлении Абдула-Махди.

Когда именно он уведомит парламент об отставке, пока не сообщается.

Заявление премьера последовало после пятничной проповеди аятоллы Али ас-Систани - самого влиятельного духовного лица среди иракских шиитов. Он призвал парламент "пересмотреть свой выбор" касательно правительства Ирака.

По данным AP, накануне в Багдаде, Эн-Наджафе и Эн-Насирии иракскими силами безопасности были убиты 40 участников акций протеста.

За время протестов в Ираке, начиная с 1 октября, погибли около 350 человек, тысячи получили ранения.

Накануне демонстранты, выступающие против правительства, подожгли здание дипмиссии Ирана в Эн-Наджафе. Сотрудников консульства успели эвакуировать.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Демонстранты выступают за отставку всего политического руководства, включая самого премьер-министра.

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Источник: korrespondent.net