Лента RSS
Подписаться на ленту
29 ноября 2019, пятница, 21:45
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,32
29. 11. 2019

Протесты в Ираке: глава правительства уходит в отставку

Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди заявил, что подаст в отставку на фоне антиправительственных протестов и беспорядков, не утихающих два месяца. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщило агентство Associated Press.

"Я представлю парламенту официальное прошение об отставке с поста премьер-министра - так, чтобы парламент мог рассмотреть новые кандидатуры", - говорится в заявлении Абдула-Махди.

Когда именно он уведомит парламент об отставке, пока не сообщается.

Заявление премьера последовало после пятничной проповеди аятоллы Али ас-Систани - самого влиятельного духовного лица среди иракских шиитов. Он призвал парламент "пересмотреть свой выбор" касательно правительства Ирака.

По данным AP, накануне в Багдаде, Эн-Наджафе и Эн-Насирии иракскими силами безопасности были убиты 40 участников акций протеста.

За время протестов в Ираке, начиная с 1 октября, погибли около 350 человек, тысячи получили ранения.
 
Накануне демонстранты, выступающие против правительства, подожгли здание дипмиссии Ирана в Эн-Наджафе. Сотрудников консульства успели эвакуировать.
 
Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.
 
Демонстранты выступают за отставку всего политического руководства, включая самого премьер-министра.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Почему меня постоянно пытаются убить путешественники во времени?! Я же простой художник."
Адольф Гитлер, 1914 г.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.