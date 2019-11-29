Лента RSS
Подписаться на ленту
30 ноября 2019, суббота, 00:57
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,32
29. 11. 2019

Онищенко заявил, что возвращается в Украину

Бывший народный депутат Александр Онищенко, подозреваемый в организации коррупционной схемы по хищению средств при продаже газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО Укргаздобыча, заявил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря. Об этом он сказал изданию Kyiv Post.

"Я считаю, что пришло время", - сказал он. Как доказательство Онищенко направил журналистам издания билет в эконом-классе на самолет компании Ryanair, который 13 декабря вылетает из Барселоны в Киев.

Как известно, Александр Онищенко бежал из Украины и находится в розыске. 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест. По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,6 млрд гривен.

Нескоькими неделями ранее в НАБУ заявили, что бывший нардеп проиграл все суды в Испании и будет экстрадирован.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Почему меня постоянно пытаются убить путешественники во времени?! Я же простой художник."
Адольф Гитлер, 1914 г.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.