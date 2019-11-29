МИД Франции вызвало турецкого посла из-за совета Макрону "проверить голову"

Турецкого посла вызвали в Министерство иностранных дел Франции для объяснений из-за оскорбительного высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает Le Monde.

"В Министерство иностранных дел Франции вызвали посла Турции после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал французскому президенту Эммануэлю Макрону "проверить голову", - говорится в сообщении.

В администрации французского президента отреагировали на высказывание Эрдогана следующим образом: "Давайте проясним: это не заявление, это оскорбление".

В начале месяца Эммануэль Макрон заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по Североатлантическому альянсу и должна уже начинать думать о себе как о "геополитической силе", ведь, мол "НАТО сейчас переживает смерть мозга".

В ответ на эти слова французского президента Эрдоган заявил: "Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрон должен проверить собственную голову, прежде чем объявлять "смерть мозга" НАТО. Потому что эти утверждения подходят только для тех, кто перенес смерть мозга. Вы даже не платите деньги, которые нужно заплатить НАТО".

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Источник: korrespondent.net