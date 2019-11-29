Названа дата суда в Гааге по делу МН17

Первое судебное заседание по делу о сбитом самолете рейса MH17 Malaysia Airlines в Гааге запланировано на 9 марта 2020 год. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает NL Times.

Отмечается, что здание суда во время слушаний будут усиленно охранять, а заседания будут транслироваться онлайн. Ради рассмотрения этого дела Нидерланды даже изменили законодательство – теперь часть слушаний будет проходить на английском.

Зал суда будет вмещать полтысячи журналистов, а сами заседания будут проходить в течение 25 недель: 9-13 марта, 23-27 марта, 8 июня-3 июля и 31 августа-13 ноября. Суд также будет рассматривать дело в 2021 году – с 1 февраля по 26 марта. Пострадавшим будет предоставлена возможность выступить в одном из залов суда. Однако непонятно, будет ли кто-то из обвиняемых присутствовать на заседаниях.

Руководить делом будут трое судей Окружного суда Гааги.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В мае 2018 года объединенная следственная группа подвела первые итоги расследования инцидента. Согласно полученным выводам, Boeing был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. В июне 2019 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четырем подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко. В РФ причастность российских военных к инциденту с малазийским Boeing отрицают.

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Источник: korrespondent.net