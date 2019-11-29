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29. 11. 2019

Кабмин назвал сумму выручки от продажи трех крупных гособъектов

Украина получит 108, 5 млн грн от продажи Фондом государственного имущества трех объектов государственной собственности, сообщает пресс-служба правительства.

"Приватизация - один из ключевых приоритетов правительства и один из действенных способов привлечения инвестиций и борьбы с неэффективным управлением имуществом", - приводит слова Гончарука пресс-служба Кабмина.

Так, согласно данным Фонда госимущества, крупнейшие среди проданных недавно объектов: оптовый рынок в Броварах, проданный за 44,5 млн грн; Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций – за 3,5 млн грн, а также проданы 100% акций АО Украина Туристическая.

Также отмечается, что Фонд госимущества продолжит работу относительно 415 объектов из 500, которые правительство недавно передал в Фонд государственного имущества.

Опубликован список предприятий на приватизацию

Напомним, что ранее были названы объекты, запрещенные к приватизации. Минэкономики обнародовало объекты, которые нельзя приватизировать. При этом, перечень имущества к приватизации будет составляться по четким критериям.

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Источник: korrespondent.net
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