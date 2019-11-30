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30. 11. 2019

Меркель впервые посетит Освенцим


Канцлер Германии Ангела Меркель на следующей неделе впервые посетит Освенцим в качестве главы немецкого правительства, сообщается в официальном микроблоге музея Аушвиц-Биркенау в Twitter.

Отмечается, что визит состоится 6 декабря в преддверии 75-й годовщины освобождения концлагеря. В поездке канцлера Германии будет сопровождать премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Меркель станет первым за почти четверть века немецким лидером, кто побывает на территории бывшего нацистского лагеря смерти.

Как известно, концлагерь Освенцим освободили 27 января 1945 года советские войска, входившие в состав Украинского фронта.

Напомним, ранее конгрессмена США раскритиковали за селфи в Освенциме. Также сообщалось, что в Германии политик сядет в тюрьму за татуировку на спине силуэта концлагеря Освенцим.

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Источник: korrespondent.net
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