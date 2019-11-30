Установлена личность устроившего теракт в Лондоне



Полиция Великобритании установила личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту, сообщает The Times в субботу, 30 ноября.

Отмечается, что нападавшим был ранее осужденный и освобожденный из тюрьмы мужчина. Он был гостем на конференции Кембриджского университета по реабилитации заключенных. Мужчина также угрожал взорвать это место.

Злоумышленни был осужден за "преступление, связанное с терроризмом". Когда мужчина отпустили, он согласился носить "электронную бирку".



Напомним, 29 ноября в центре Лондона мужчина с ножом напал на людей. На теле подозреваемого был закреплен муляж взрывного устройства. Мужчину ликвидировали на месте. Один из пострадавших скончался в больнице.

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Источник: korrespondent.net