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30. 11. 2019

У Трампа забрали телефон во время визита в Афганистан – СМИ


На время необъявленного визита в Афганистан у президента США Дональда Трампа, наравне с сопровождавшими его журналистами, забрали телефон, сообщает Politico. 
 
При этом его сотрудники продолжали публиковать записи с учетной записи в Twitter, чтобы никто не заметил отсутствие активного в социальных сетях президента.
 
Американского президента сопровождали 13 журналистов. Им сообщили о том, куда они летят, за два часа до прибытия. 
 
Напомним, 28 ноября Трамп впервые за свой президентский срок посетил Афганистан. Там он встретился со своим афганским коллегой Ашрафом Гани. Президент США также выступил на авиабазе Баграм перед американскими военнослужащими.

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Источник: korrespondent.net
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