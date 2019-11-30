США призвали стран-участниц НАТО увеличить расходы



США ожидают увеличения оборонных расходов до 2% ВВП от всех стран-членов НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представитель Белого дома.



"Президент США привержен тому, чтобы сделать НАТО сильнее, способной одолеть угрозы и будущие вызовы. В этой связи мы призываем все страны НАТО увеличить расходы на оборону в рамках решений саммита в Уэльсе", – заявил чиновник на брифинге, посвященном участию Дональда Трампа в саммите альянса в Лондоне 3-4 декабря.



Отмечается, что только четыре члена НАТО тратили на оборону 2% ВВП в 2016 году, в настоящее время таких стран девять. "Ожидаем, что все остальные это сделают к 2024 году", – сказал он.



Напомним, на днях стало известно, что США сократят, а Германия увеличит вклад в бюджет НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пояснил, что по новой формуле Германия и США будут вкладывать примерно одинаковые части, почти по 16% от бюджета НАТО.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net