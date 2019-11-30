Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы



Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии. По его словам, власти США и Колумбии готовят провокацию, сообщают местные СМИ.



"У меня есть информация о том, что власти Колумбии совместно с Южным командованием армии США задумали очередную провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии. Всему персоналу боливарианских вооруженных сил необходимо принять боевую готовность", – заявил венесуэльский лидер.

По словам Мадуро, "провокации нацелены на отвлечение внимание от проходящих в стране протестов с помощью военного конфликта на границе".

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась в январе. Тогда оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его признали временным руководителем страны США, большинство стран Евросоюза и другие страны.



Мадуро назвал это попыткой госпереворота, его поддержали Боливия, Россия, Беларусь, Иран, Китай и другие страны.

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Источник: korrespondent.net