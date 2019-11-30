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30. 11. 2019

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы


Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии. По его словам, власти США и Колумбии готовят провокацию, сообщают местные СМИ.
 
"У меня есть информация о том, что власти Колумбии совместно с Южным командованием армии США задумали очередную провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии. Всему персоналу боливарианских вооруженных сил необходимо принять боевую готовность", – заявил венесуэльский лидер. 
 
По словам Мадуро, "провокации нацелены на отвлечение внимание от проходящих в стране протестов с помощью военного конфликта на границе".
 
Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась в январе. Тогда оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его признали временным руководителем страны США, большинство стран Евросоюза и другие страны.

Мадуро назвал это попыткой госпереворота, его поддержали Боливия, Россия, Беларусь, Иран, Китай и другие страны.

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Источник: korrespondent.net
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