Трампу дали время на ответ об участии в слушаниях по импичменту



Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США попросил президента Дональда Трампа до 6 декабря дать ответ относительно его участия или его адвоката в слушаниях в рамках процедуры импичмента главы государства. Соответствующий документ опубликован на сайте комитета.

Письмо Трампу направил председатель юридического комитета, демократ от штата Нью-Йорк Джерролд Надлер с сообщении о предоставлении привилегий, предоставленных во время импичмента.



Также письмо было направлно члену судебного рейтинга Палаты представителей Дагу Коллинзу.



Воспользоваться этими привилегиями Трамп и Коллинз могут не позднее 6 декабря 2019 года.



Напомним, в США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского президента Владимира Зеленского с целью склонить власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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Источник: korrespondent.net