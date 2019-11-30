Лента RSS
Подписаться на ленту
30 ноября 2019, суббота, 08:10
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,32
30. 11. 2019

Еще один город на Сицилии начал продавать дома за один евро


В небольшом городке Бивона на Сицилии можно купить дом за один евро. С помощью этой акции местные власти хотят привлечь новых горожан, пишет The Sun.
 
На сегодняшний день в Бивоне проживают около четырех тысяч человек – в два раза меньше, чем 40 лет назад.
 
Некоторые из выставленных на продажу зданий находятся в хорошем состоянии, но есть и такие, которые нуждаются в реконструкции.
 
Отмечается, что приобретенный за один евро дом можно превратить в ресторан, магазин или отель. При этом покупатель должен вложить в ремонт около 2500 евро.

В Британии с аукциона продали деревню
 
Ранее сообщалось, что власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за один евро.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Почему меня постоянно пытаются убить путешественники во времени?! Я же простой художник."
Адольф Гитлер, 1914 г.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.