Еще один город на Сицилии начал продавать дома за один евро



В небольшом городке Бивона на Сицилии можно купить дом за один евро. С помощью этой акции местные власти хотят привлечь новых горожан, пишет The Sun.



На сегодняшний день в Бивоне проживают около четырех тысяч человек – в два раза меньше, чем 40 лет назад.



Некоторые из выставленных на продажу зданий находятся в хорошем состоянии, но есть и такие, которые нуждаются в реконструкции.



Отмечается, что приобретенный за один евро дом можно превратить в ресторан, магазин или отель. При этом покупатель должен вложить в ремонт около 2500 евро.



В Британии с аукциона продали деревню



Ранее сообщалось, что власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за один евро.

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Источник: korrespondent.net