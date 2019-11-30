Итоги 29.11: Арест Альперина и теракт в Лондоне



Глава ОБСЕ побывал на Донбассе

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который в 2019 году возглавляет ОБСЕ, приехал в Станицу Луганскую. Вместе с главой Луганской областной государственной администрации Сергеем Гайдаем он осмотрел восстановленный мост на КПВВ Станица Луганская и дал короткий комментарий журналистам.

В Лондоне произошел теракт

Мужчина, вооруженный ножами, напал на пешеходов на Лондонском мосту. Ранения получили не менее пяти человек, двое из которых скончались. Полиция ликвидировала преступника. Инцидент квалифицировали как теракт. В совершении теракта подозревается ранее судимый исламист 28-летний Усман Хан.

Суд арестовал бизнесмена Альперина

Одесскому бизнесмену Вадиму Альперину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внести залог в размере 70 млн гривен.

Суд поддержал ходатайство САП частично - Альперина арестовали на 60 суток - до 25 января, но сумму залога уменьшили до 70 млн гривен вместо 288 млн 150 тыс гривен, о которых ходатайствовала САП.

Онищенко анонсировал скорое возвращение в Украину

Бывший народный депутат Александр Онищенко, подозреваемый в организации коррупционной схемы по хищению средств при продаже газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО Укргаздобыча, заявил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря.

"Я считаю, что пришло время", - сказал он. Как доказательство Онищенко привел билет в эконом-классе на самолет компании Ryanair, который 13 декабря вылетает из Барселоны в Киев.

Стало известно место проведения нормандской встречи

Встреча лидеров нормандского формата, запланированная на 9 декабря, состоится в Елисейском дворце в Париже. В саммите примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский.

Суд продлил арест Пашинского

Печерский районный суд Киева продлил арест бывшему народному депутату Сергею Пашинскому до 29 января 2020 года. В ходе судебного заседания сам Пашинский сообщил, что в течение двух месяцев пребывания в СИЗО его допросили один раз. Других следственных действий не было.

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Источник: korrespondent.net