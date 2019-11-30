В Бразилии мужчина взял в заложники посетителей бара

В бразильском Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина взял в заложники семь человек в баре, сообщает G1.

По данным полиции, инцидент произошел в районе Руа-ду-Резенда около 16:00 по местному времени. У нападавшего при себе было огнестрельное оружие, а также бутылка с зажигательной смесью.

После нечала переговоров полиции с захватчиком, впоследствии троих заложников он отпустил. Последней нападавший освободил 64-летнюю женщину, которая оказалас владельцем бара.

Сотрудники полиции продолжили переговоры с захватчиком, чтобы добиться освобождения всех заложников.

Ранее в сети появилось видео, как в Бразилии мужчина пытался застрелить жену в магазине, но пистолет дал несколько осечек подряд.

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Источник: korrespondent.net