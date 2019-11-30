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30. 11. 2019

Бросивший яйцо в Януковича стал заместителем губернатора

Бросивший в 2004 году яйцо в бывшего президента Виктора Януковича Дмитрий Романюк стал заместителем губернатора Ивано-Франковской области. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

"Герой дня Дмитрий Романюк. Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича, человек который рискнул такое сделать - это он, ныне заместитель председателя ОГА в Ивано-Франковской области. Очень светлый, умный и принципиальный. Уверен, что будем о нем еще слышать, как об эффективном менеджере, значительно чаще", - написал министр.

Напомним, в 2014 году Романюк намеревался баллотироваться в Верховную Раду.

В 2004 году было открыто уголовное дело и ему грозило 4 года лишения свободы за брошенное в Януковчиа яйцо.

Ранее Романюк был преподавателем кафедры маркетинга и менеджмента экономического факультета Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, получил два образования - экономическое и юридическое, закончил аспирантуру. 

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Источник: korrespondent.net
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