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30. 11. 2019

На Буковине украли песка на 90 миллионов гривен

В Черновицкой области блокирована незаконная добыча песка, которая оценивается почти в 90 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
 
 
"Представители частной строительной компании организовали незаконную добычу песка и песчано-гравийной смеси в стихийном карьере близ реки Прут в Новоселицком районе. Никаких специальных разрешений и лицензий на пользование недрами дельцы не имели. Нелегально добытые песок и песчано-гравийную смесь подрядчики планировали использовать, в частности, при строительстве за бюджетные деньги объектов социальной сферы", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что за сутки фигуранты дела вывозили из карьера до 60 грузовиков с ископаемыми. 
 
Кроме того, незаконный промысел рядом с руслом не только наносил вреда окружающей среде, но и создавал угрозу жизни и здоровью людей.
 
В рамках уголовного производства, начатого дело по статье нарушение правил охраны или использования недр (по ч. 2 ст. 240). Правоохранители изъяли спецтехнику и грузовые автомобили, которые были задействованы в нелегальных работах.
 
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц.
 

Cмотрите фотогалерею: На Буковине украли песка на 90 миллионов гривен

 
Ранее СБУ блокировала незаконную добычу песка в Одесской области.
 

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Источник: korrespondent.net
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