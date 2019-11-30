На Буковине украли песка на 90 миллионов гривен

В Черновицкой области блокирована незаконная добыча песка, которая оценивается почти в 90 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Представители частной строительной компании организовали незаконную добычу песка и песчано-гравийной смеси в стихийном карьере близ реки Прут в Новоселицком районе. Никаких специальных разрешений и лицензий на пользование недрами дельцы не имели. Нелегально добытые песок и песчано-гравийную смесь подрядчики планировали использовать, в частности, при строительстве за бюджетные деньги объектов социальной сферы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки фигуранты дела вывозили из карьера до 60 грузовиков с ископаемыми.

Кроме того, незаконный промысел рядом с руслом не только наносил вреда окружающей среде, но и создавал угрозу жизни и здоровью людей.

В рамках уголовного производства, начатого дело по статье нарушение правил охраны или использования недр (по ч. 2 ст. 240). Правоохранители изъяли спецтехнику и грузовые автомобили, которые были задействованы в нелегальных работах.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц.

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Источник: korrespondent.net