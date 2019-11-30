В Канаде мужчина пытался давить людей на угнанной пожарной машине

В канадском Виннипеге мужчина угнал пожарную машину и попытался сбить людей в оживленном парке в центре города, сообщает CBC.

Пожарные оставили грузовик открытым, так как прибыли на вызов. Один из работников увидел, как мужчина в гражданской одежде садится за руль, и обратился в полицию. Полицейские устроили погоню, во время которой офицер бросил ремень с шипами на дорогу. Грузовик врезался в автомобиль и остановился только после того, как пробил колесо ловушкой, установленной полицейским.

По данным полиции, после угона неизвестный направился в парк. Ему удалось доехать до торгового центра и пресечь небольшую часть травы парка, однако после этого машина сломалась и остановилась. Преследовавшие угонщика полицейские нагнали его и задержали.

По словам представителя правоохранительных органов города, угроза жизням людей была, но это происшествие не расценивают как террористический акт.

Police stopped a stolen fire truck after a wild chase across Winnipeg today 🚒- 📹 @jordanlambert69 #Winnipeg #YWG #Manitoba #Canada pic.twitter.com/TuC5Iq7iA4 — Freshdaily (@freshdaily) 29 ноября 2019 г.

Напомним, в сентябре автомобиль такси въехал в толпу на тротуаре в центре японской Нагои, в результате пострадали не менее семи человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net