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30. 11. 2019

В России разбился вертолет, пилот погиб

В Краснодарском крае России утром в субботу, 30 ноября, разбился вертолет, пилот погиб, сообщает ТАСС.

"О падении летательного аппарата сообщили местные жители. Они же обнаружили место крушения в районе Абрау-Дюрсо", - сообщает Mash.

В пресс-службе группы компаний Абрау-Дюрсо сообщили, что в аварии погиб директор некоммерческого партнерства Воздушный транспорт Абрау Юрий Королев.

Отметим, на этой неделе в Мали 13 французских военнослужащих погибли в результате столкновения двух военных вертолетов.

Ранее в Италии вертолет разбился об эсминец при посадке ночью.

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Источник: korrespondent.net
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