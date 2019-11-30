ОБСЕ: Идут переговоры о новых участках разведения

Переговорщики в Минске договариваются о возможности разведения сил и средств на новых участках на линии разграничения на Донбассе. Об этом он заявил во время визита в Станицу Луганскую министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который в 2019 году возглавляет ОБСЕ, сообщают Новости Донбасса.

"Идут переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Мы полностью это поддерживаем. Я не хочу сейчас говорить, что у нас получится. Но есть позитивный тренд, есть позитивная тенденция", - отметил Лайчак.

По его мнению, саммит лидеров в нормандском формате 9 декабря позволит более точно определить возможность новых договоренностей о разведении сил и средств на линии разграничения в ООС.

Как известно, уже завершено разведение на двух из трех участков - в Станице Луганской и Золотом на Луганщине, в Петровском Донецкой области - продолжается.

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Источник: korrespondent.net