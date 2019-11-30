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30. 11. 2019

Десятки ливийцев не хотят покидать Украину после "лечения"

В Украине выявили более полсотни ливийцев, которые находились в стране под видом "лечения". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в субботу, 30 ноября.

По данным пограничников, иностранцы прибывали в Украину для лечения, но большинство оставалось на дольше. Много ливийцев нередко оставались в Украине с просрочкой в полгода, а некоторые даже не появлялись в лечебных учреждениях. 

"Сейчас правоохранители установили более полусотни ливийцев-нарушителей, которые прибыли в Украину с целью лечения. Сейчас продолжаются активные мероприятия по установлению мест их пребывания. На днях на Киевщине оперативникам удалось разоблачить 13 иностранцев. Эти иностранные граждане привлечены к административной ответственности и в отношении них представителями миграционной службы принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения", - говорится в сообщении. 

В то же время, руководителей двух частных медучреждений привлекли к административной ответственности. Правоохранители проверяют вопрос относительно возможного функционирование канала незаконной миграции под видом "медицинского туризма".

Ранее в Харьковской области перекрыли канал переправки нелегалов в Россию, к которому оказались причастны пограничники и таможенники.

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Источник: korrespondent.net
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