Facebook впервые отметил пост как ложную информацию

Соцсеть Facebook впервые маркировала размещенный пост пометкой "недостоверная информация". Об этом говорится в примечании к материалу, размещенном в сети оппозиционным изданием States Times Review.

"В соответствии с законодательством, Facebook сообщает, что правительство Сингапура называет данную публикацию фальшивой", - говорится в заявлении соцсети.

Как говорится в заявлении местной правительственной структуры по надзору за исполнением Закона по противодействию фальшивым сведениям и манипуляциям в интернете, "у Facebook и некоторых других интернет-платформ возникли технические проблемы по незамедлительному выполнению требований правительства страны, но все они обязались сотрудничать с властями".

Накануне сингапурские власти потребовали от Facebook опубликовать правки в один из постов, размещенных недавно местным оппозиционным изданием, что стало первым случаем, когда подобное предупреждение выносится интернет-платформе. Контрольный орган потребовал от автора из States Times Review внести правки в материал, в котором, в частности, утверждается, что один из общественных деятелей, который ранее выступал с разоблачением правящей в стране партии, находится под следствием и арестован. Представители МВД выступили с опровержением этой информации.

Напомним, 2 октября в Гонконге вступил в силу закон о борьбе с фальшивой информацией Документ предоставляет правительству средства контролировать распространяемые в интернете ложные сведения, которые в течение короткого времени могут нанести серьезный ущерб. Максимальный штраф достигает 1 млн синг. долларов ($738 тыс.), а тюремное заключение на срок до 10 лет.

Правозащитники назвали закон самым масштабным по степени ограничений, который создает значительные риски для свободы слова и может иметь серьезные последствия не только для Сингапура, но и для всего мира.

Отметим, на днях президент США Дональд Трамп подписал закон О защите прав человека и демократии в Гонконге, а также документ, запрещающий поставки в Гонконг определенной полицейской экипировки.