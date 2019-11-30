В аэропорту Борисполь у пассажира изъяли гранату

Правоохранители установили, что багаж с гранатой принадлежит 36-летнему жителю Донецка. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Ранее сообщалось, что в Володарке Киевской области полиция в ходе обыска у подозреваемого в краже обнаружила гексоген – одну из самых мощных взрывчаток.