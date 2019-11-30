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30. 11. 2019

В аэропорту Борисполь у пассажира изъяли гранату

Служба безопасности аэропорта Борисполь изъяла гранату из багажа жителя Донецка, летевшего из Киева в египетскую Хургаду, сообщает полиция Киевской области в субботу, 30 ноября.
 
 
"Работники службы безопасности аэропорта Борисполь в одном из багажей на самолет рейса Киев - Хургада обнаружили предмет, похожий на гранату. Об опасной находке сразу сообщили в полицию. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции в аэропорту Борисполь и специалисты-взрывотехники. Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней", - говорится в сообщении.
 
Правоохранители установили, что багаж с гранатой принадлежит 36-летнему жителю Донецка. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания.
 
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.
 
Ранее сообщалось, что в Володарке Киевской области полиция в ходе обыска у подозреваемого в краже обнаружила гексоген – одну из самых мощных взрывчаток.
 

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Источник: korrespondent.net
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