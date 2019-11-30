На границе с Венгрией изъяли почти 400 кг героина

СБУ блокировали масштабную контрабанду героина в одну из стран Евросоюза в Закарпатской области, сообщает пресс-службу ведомства в субботу, 30 ноября.

Накануне об обнаружении наркотиков сообщили пограничники, не уточнив объемы партии.

Так, на пункте пропуска Ужгород правоохранители остановили автомобиль со строительными материалами. Во время углубленного осмотра транспортного средства были обнаружены скрытые в листах клееной фанеры подозрительные пакеты.

"Проведенный на месте экспресс-анализ показал, что в пакетах находится героин. Правоохранители проверили часть груза, в каждом из осмотренных листов фанеры обнаружены наркотики. Общий вес изъятых наркотиков составляет 374 килограмма", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело. Устанавливаются источники происхождения наркотиков, отправители и заказчики товара.

Мероприятия по блокированию контрабанды наркотиков проводились совместно с Госпогранслужбой и таможенниками под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

Отметим, в в этом году в Украине участились случаи задержания наркодельцов с крупными партиями героина и кокаина. Так, в конце марта в Киевской области изъяли около 600 кг героина на 50 миллионов долларов, а ранее СБУ перехватила в порту Южный 257 кг кокаина, который был доставлен в контейнере с бананами из Эквадора. Партию оценили в $51 млн.

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Источник: korrespondent.net