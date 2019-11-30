СМИ Китая назвали "затаившуюся" ядерную державу

Настоящей ядерной державой является Япония, а не Россия или Соединенные Штаты, и соседние с ней страны должны быть бдительными, пишет РБК со ссылкой на китайский интернет-портал Sohu 30 ноября.

У Японии есть ядерное топливо, которого хватит на шесть тысяч бомб, говорится в сообщении. Как отмечается, Токио получило столько топлива "под предлогом развития гражданских атомных электростанций".

Автор статьи отметил, что Япония входит в первую десятку мировых стран по боеспособности и уровень ее технологического развития нельзя недооценивать.

Фукусима-1. Изъятие топлива и возвращение жителей

При этом, несмотря на то что Токио запрещено заниматься разработкой ядерного оружия, Япония является лидером по использованию ядерных технологий и в случае боевых действий сможет быстро произвести ядерное оружие из имеющегося у нее материала.

Демилитаризация Японии прошла после ее капитуляции во Второй мировой войне: страна была вынуждена отказаться от исследований в области производства ядерного оружия.

Ранее американские ученые создали модель последствий ядерного противостояния между НАТО и Россией.

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Источник: korrespondent.net