Украина думает о расследованиях для Трампа - СМИ

Украинские власти все еще могут объявить о выгодных американскому президенту Дональду Трампу расследованиях, заявил телеканал CNN 29 ноября со ссылкой на источники, знакомые с позицией Киева.

В Украине таким образом хотят улучшить отношение Трампа, утверждают собеседники американского канала.

Отмечается, что украинские власти осознают свою зависимость от США в плане помощи в сфере безопасности, но и ищут большей поддержки. При этом Киев не знают, кому довериться, чтобы донести свою позицию до Трампа.

Многие из американских чиновников, которые занимаются отношениями между США и Украиной, теперь вовлечены в процедуру импичмента, поэтому в Киеве думают, что они потеряли "доверие Трампа", указывает CNN.

О каких потенциальных расследованиях идет речь и когда о них может быть объявлено, источники CNN не сообщили. Но, как утверждают собеседники, украинские чиновники признали, что любые потенциальные расследования должны затрагивать "текущие проблемы, а не только проблемы прошлого".

Ранее Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире. По его мнению, украинские власти воспринимают США как кормушку. Такое заявление он сделал в интервью в связи с завершением первой фазы слушаний о его импичменте.

Сам коррупционер. СМИ о "ненависти" Трампа к Украине

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Источник: korrespondent.net