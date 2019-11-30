Францию и Швейцарию соединят метрополитеном

В Женеве 15 декабря введут в эксплуатацию легкое метро Lemans Express, которое должно связать город с населенными пунктами Швейцарии и Франции. Об этом 30 ноября сообщает издание Neue Zurcher Zeitung.

Система Lemans Express задействует 45 станций в двух странах, общая протяженность линий составит около 230 километров. На маршруте задействованы 45 поездов, которые будут отправляться из Женевы каждые десять минут. Стоимость проекта составила 1,5 миллиарда евро.

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Планируется, что новая транспортная система позволит снизить число автомобилей на дорогах на 12 процентов. Также должны уменьшиться заторы на франко-швейцарской границе, которую ежедневно пересекают около 650 тысяч автомобилей.

Из-за того, что стоимость жилья во Франции ниже, а зарплаты в Швейцарии выше, многие люди живут в одной стране, а работают в другой.

Ранее сообщалось, что Люксембург стал первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом.

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Источник: korrespondent.net