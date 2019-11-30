Лента RSS
Подписаться на ленту
30 ноября 2019, суббота, 22:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,32
30. 11. 2019

Зеленский ищет избитых на Майдане студентов

Президент Владимир Зеленский хочет встретиться со студентами, которых шесть лет назад избил Беркут на Майдане. Об этом 30 ноября он написал на своей странице в Facebook.

"Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические баллы или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны", - говорится в его сообщении.

Зеленский считает, что эти молодые люди были "теми романтиками, которые делают революцию". Он также отметил, что Революцию достоинства "используют в своих целях негодяи".

"Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и претворять в жизнь перемены?", - задается вопросами Зеленский.

В связи с этим президент написал, что очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что суды признали виновными 59 человек по делам Майдана.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Почему меня постоянно пытаются убить путешественники во времени?! Я же простой художник."
Адольф Гитлер, 1914 г.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.