Теракт в Лондоне: ИГИЛ взяла ответственность

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за атаку с ножом на прохожих, которая произошла на мосту в центре Лондона. Об этом сообщает организация Site Intelligence Group, отслеживающая информацию об активности террористов в интернете.

Согласно заявлению группировки, нападавший последовал ее указаниям совершать теракты в воюющих с ней странах, сообщает телеграм-канал Directorate 4.

Теракт произошел на Лондонском мосту днем 29 ноября. Мужчина с ножом напал на нескольких человек на улице. В результате теракта пострадали пять человек, двое из них умерли.

Нападавшим оказался 28-летний житель графства Стаффордшир Усман Хан, который уже был судим за преступления, связанные с терроризмом, в 2012 году.

Он получил восемь лет тюрьмы за участие в деятельности террористической группировки, планировавшей нападение на Лондонскую фондовую биржу. В декабре прошлого года Хан вышел из тюрьмы и носил браслет, по которому его могла отслеживать полиция.

После нападения его застрелили полицейские, им помогли прохожие. На теле нападавшего был обнаружен муляж пояса смертника.

Как пишет газета Guardian со ссылкой на видео инцидента, за террористом бежали несколько человек. Один из них держал в руках огнетушитель, а другой - бивень нарвала длиной более 1,5-м.

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Отмечается, что бивень нарвал находился в здании, где террорист напал на людей, - исторической штаб-квартире лондонской гильдии рыботорговцев.

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Источник: korrespondent.net