Премьер Британии не хочет "светиться" с Трампом

Премьер-министр Британии Борис Джонсон решил сократить до минимума совместные появления на публике с президентом США Дональдом Трампом, пишет Times 30 ноябпя со ссылкой на источники.

Джонсон, по данным газеты, опасается, что визит Трампа в Великобританию может навредить предвыборной кампании Консервативной партии.

Трамп прибудет в Лондон в понедельник вечером, чтобы посетить саммит НАТО. В Великобритании он останется до среды, когда он даст пресс-конференцию.

Вместе, как ожидается, Трампа и Джонсона можно будет заметить дважды: на одном из ужинов, и на открытии саммита НАТО.

Отметим, что сам американский президент неоднократно называл Джонсона подходящим премьер-министром для Великобритании и хорошим человеком.

Источник: korrespondent.net