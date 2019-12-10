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14. 12. 2019

КНДР провела "крупное испытание" на космодроме

В Северной Корее провели очередное испытание на космодроме Сохэ. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в субботу, 14 декабря.

 

"Еще одно крупное испытание было проведено 13 декабря 2019 года с 22:41 по 22:48 на космодроме Сохэ", – говорится в сообщении.

О том, что именно испытывалось, не уточняется. Но говорится, что испытание носило "крайне важный" характер, а специалисты Академии национальной обороны КНДР, находившиеся на космодроме, "получили на месте теплые поздравления от ЦК Трудовой партии Кореи".

"Успехи в области оборонной науки, свидетелями которых мы недавно стали, будут использованы КНДР для дальнейшего укрепления надежного стратегического ядерного сдерживания", – говорится в сообщении.

Напомним, 8 декабря в КНДР объявили о проведении "очень важного" теста на установке для запуска спутников. Эксперты полагают, что Пхеньян испытывал ракетный двигатель. Ранее постпредство КНДР в ООН отменило переговоры с США о денуклеаризации.

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Источник: korrespondent.net
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